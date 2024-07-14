Москва, 14 июля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Серебряная олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Александра Трусова возобновила карьеру, сообщил 13 июля двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

РИА Новости/ Григорий Сысоев Александра Трусова

«Рекомендую поехать в Санкт-Петербург на контрольные прокаты. Саша Трусова вернулась в спорт, мы каждый день работаем. Это большая сенсация», — сказал он, выступая в лектории «Знание» на VK Fest.

Фигурист напомнил, что сам когда-то возвращался на лёд. Плющенко выразил надежду, что у его подопечной тоже это получится. Первые программы Трусовой и одиночника Макара Игнатова уже поставили, добавил он.

Контрольные прокаты состоятся 14–15 сентября в Санкт-Петербурге.

Трусова сделала перерыв в соревновательной деятельности после сезона-2022/23. Она владеет всеми видами четверных прыжков и тройным акселем.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Трусова получила серьёзную травму. По словам продюсера Яны Рудковской, это произошло накануне премьеры ледового шоу «Русалочка», где Трусова исполняет главную роль. Рудковская сообщила, что фигуристка очень устала, упала и разбила ногу.

В 2022 году спортсменка заняла второе место на Олимпиаде. Позднее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, как фигуристка после этого кидалась в неё коньками. По словам Тутберидзе, после произвольной программы Трусова устроила истерику и сказала, что ненавидит спорт. Тренер пояснила, что у спортсменки была навязчивая идея, что, выполнив без ошибок произвольную программу, она априори станет победительницей. Но фигуристка не учитывала определённых нюансов судейства и не рассчитывала, что они сыграют такую роль.

Российская фигуристка имеет множество наград чемпионатов России, Европы. Является серебряным призёром XXIV зимней Олимпиады в Пекине, прошедшей в 2022 году в Китае. В том же году она получила звание заслуженного мастера спорта.