Вашингтон, 7 января, 2025, 06:23 — ИА Регнум. Слова избранного президента США Дональда Трампа о создании ему препятствий при передаче власти со стороны действующей администрации США опровергли в Белом доме. Соответствующее заявление сделала 6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.

The White House Карин Жан-Пьер

Отвечая на вопрос, Жан-Пьер выдвинула ответное обвинение Трампу в том, что он не обеспечил мирного перехода власти в 2021 году к действующему президенту США Джо Байдену.

«Президент хотел это вернуть. Мирную передачу власти. Сказала бы, напомнила бы всем, что он [Байден] этого не получил четыре года назад», — заявила официальный представитель Белого дома.

При этом Жан-Пьер указала, что мандат, полученный администрацией США от Байдена, предполагает обеспечение эффективного перехода власти к следующему избранному президенту. По словам Жан-Пьер, поскольку на президентских выборах большинство американцев отдали свои голоса за Трампа, Байден передаст ему власть, так как уважает свободное и справедливое волеизъявление своих сограждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что конгресс США официально утвердил победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента страны.

В конце ноября Байден и Трамп подписали меморандум, официально запускающий процесс передачи власти. Он включает в себя бюджетные средства, доступ к правительственным учреждениям, а также возможность проводить брифинги с действующими чиновниками.