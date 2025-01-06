Вашингтон, 6 января, 2025, 21:45 — ИА Регнум. Конгресс США официально утвердил победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента страны. Заседание прошло 6 января.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Победу Трампа в конгрессе объявила проигравшая ему на выборах представитель Демократической партии Камала Харрис, которая, как действующий вице-президент, является главой сената.

Таким образом, Трамп станет 45-м и 47-м по счету президентом США. По итогам выборов, которые состоялись 5 ноября, он получил 312 голосов выборщиков из 270 необходимых и 77,3 млн голосов избирателей.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября действующий президент США Джо Байден и Трамп подписали меморандум, официально запускающий процесс передачи власти. Он включает в себя бюджетные средства, доступ к правительственным учреждениям, а также возможность проводить брифинги с действующими чиновниками.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс 25 ноября сообщил, что Байден и его супруга Джилл планируют посетить церемонию вступления Трампа в должность президента. По словам Бейтса, действующая администрация Белого дома намерена содействовать эффективной передаче власти.