Медведев призвал россиян мстить Зеленскому даже после его отставки
Москва, 6 января, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Личная месть российского народа главе киевского режима Владимиру Зеленскому не должна закончиться после отстранения последнего от должности. Об этом 6 января заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя интервью Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману.
По словам политика, глава киевского режима нарушил правила стандартной политкорректности между конфликтующими государствами своими нападками на весь российский народ, что является недопустимым. Медведев напомнил, что Зеленский в этом интервью заявил о своём презрении ко всему народу России и отметил, что весь российский народ, в свою очередь, презирает главаря киевского режима.
«И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщало ИА Регнум, 5 января Зеленский отказался говорить в интервью Фридману на русском языке, хотя тот предложил ему такую возможность. Глава киевского режима объяснил свой поступок тем, что «презирает русский народ».
Зеленский не в первый раз демонстрирует хамское поведение. В декабре 2024 года, когда ему не понравилось предложение президента РФ Владимира Путина провести для России и Запада технологическую дуэль с применением комплекса «Орешник», чтобы наглядно доказать, что шансов сбить эту ракету нет ни у кого, он показал в адрес российского лидер грубый жест.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 декабря отметил, что допускаемые Зеленским в последнее время хамские и резкие высказывания в адрес мировых лидеров, связаны с нервами, перегрузкой и неустойчивым эмоциональным состоянием. По словам представителя Кремля, у главы киевского режима просто не получается сдерживаться.