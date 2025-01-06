Москва, 6 января, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Личная месть российского народа главе киевского режима Владимиру Зеленскому не должна закончиться после отстранения последнего от должности. Об этом 6 января заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя интервью Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману.

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency

По словам политика, глава киевского режима нарушил правила стандартной политкорректности между конфликтующими государствами своими нападками на весь российский народ, что является недопустимым. Медведев напомнил, что Зеленский в этом интервью заявил о своём презрении ко всему народу России и отметил, что весь российский народ, в свою очередь, презирает главаря киевского режима.

«И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Зеленский отказался говорить в интервью Фридману на русском языке, хотя тот предложил ему такую возможность. Глава киевского режима объяснил свой поступок тем, что «презирает русский народ».

Зеленский не в первый раз демонстрирует хамское поведение. В декабре 2024 года, когда ему не понравилось предложение президента РФ Владимира Путина провести для России и Запада технологическую дуэль с применением комплекса «Орешник», чтобы наглядно доказать, что шансов сбить эту ракету нет ни у кого, он показал в адрес российского лидер грубый жест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 декабря отметил, что допускаемые Зеленским в последнее время хамские и резкие высказывания в адрес мировых лидеров, связаны с нервами, перегрузкой и неустойчивым эмоциональным состоянием. По словам представителя Кремля, у главы киевского режима просто не получается сдерживаться.