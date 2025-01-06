Вашингтон, 6 января, 2025, 15:03 — ИА Регнум. США должны освободить Великобританию от тиранического правления властей страны. Об этом 6 января заявил американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск.

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/POOL/TASS

«Америка должна освободить Великобританию от тиранического правительства», — написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

К своему сообщению Маск прикрепил соответствующий опрос, в котором на данный момент приняло участие 210 тыс. пользователей, и 69% из них согласились с его позицией по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января Маск призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку. Бизнесмен также назвал главу британского правительства, с 2008 по 2013 год руководившего Королевской прокурорской службой, возможным соучастником изнасилований девушек выходцами из Пакистана в период с 1980-х по 2010-е годы.

Ранее в этот же день мультимиллиардер призвал короля Великобритании Карла III распустить парламент и назначить в королевстве всеобщие выборы. А перед этим, 1 января назвал правую политическую партию Reform UK последней надеждой Британии, призвав жителей страны отдавать голоса за эту политическую силу.

Маркетинговая компания Ipsos 17 декабря 2024 года опубликовала результаты опроса граждан Великобритании, согласно которым уровень удовлетворённости работой Стармера на посту главы правительства страны среди её граждан стал самым низким среди всех британских премьер-министров за последние 40 лет.