Грузия, 6 января, 2025, 14:55 — ИА Регнум. МВД Грузии разыскивает вооружённых грабителей, напавших на российских туристов. Об этом сообщил телеканал «Мтавари Архи» вечером 5 января.

Sputnik/РИА Новости

Отмечается, что ограбление произошло возле села Накра муниципалитета Местия, когда семейная пара из России собиралась проехать на автомобиле по популярному туристическому маршруту. Телеканал также приводит показания россиянки, которая рассказала, как двое неизвестных попытались изнасиловать её, а затем открыли огонь и ранили её мужа.

«По её словам, нападавшие увезли на машине её мужа без сознания, скорее всего, уже мёртвого, пытаясь таким образом скрыть преступление. По имеющейся информации, данный автомобиль обнаружен, и в нём имеются следы крови, однако местонахождение мужчины, гражданина иностранного государства, пока неизвестно», — говорится в материале.

Кроме того, сообщается, что полиции уже известны личности преступников, на данный момент их разыскивают. Следствие возбудило уголовное дело по статьям о разбое и незаконном приобретении и хранении оружия.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря в пресс-службе посольства РФ в Тегеране сообщили, что российский гражданин, работавший водителем-дальнобойщиком, найден убитым на севере Ирана. Иранские правоохранительные органы начали расследование под контролем генерального консульства РФ в Реште и российского посольства.

4 декабря 2024 года в посольстве России в Рабате заявили, что в Марокко таксисты напали на российского бизнесмена и его жену. Сообщается, что к россиянам применили физическое насилие. Зачинщиков инцидента арестовали, дело направили в суд,