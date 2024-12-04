Касабланка, Марокко, 4 декабря, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Таксисты вступили в конфликт с российским бизнесменом в городе Касабланке в Марокко. Зачинщиков инцидента арестовали, дело направили в суд, сообщили 4 декабря в посольстве России в Рабате.

Global Look Press

Бизнесмен приехал в королевство для проведения деловых переговоров в области сельского хозяйства и остановился в одном из отелей вместе с женой. В ночное время супруги вызвали такси через одно из популярных приложений, что и привело к конфликту.

«Правоохранительные органы страны оперативно арестовали зачинщиков инцидента из числа марокканцев, дело передано в суд», — цитирует «РИА Новости» заявление дипмиссии.

В настоящее время предприниматель находится в России. Дипломаты внимательно отслеживают развитие ситуации.

О нападении на российских граждан ранее сообщили марокканские СМИ. В ряде изданий утверждалось, что речь идёт о дипломатическом работнике. После того как супруги сели в такси, частные извозчики заблокировали автомобиль и устроили перепалку с водителем и пассажирами.

Россияне пытались разрядить ситуацию, но пострадали из-за применения к ним физического насилия, отмечало издание Morocco World News. В материале указано, что стычка явилась следствием напряжённости между водителями частных такси и крупными перевозчиками, которые работают через собственные мобильным приложения.

Троим марокканцам предъявили обвинения в попытке насильственного задержания и препятствовании движению транспорта. Одного из них поместили под арест, двоих временно освободили после задержания, сообщает издание Zanka 20.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре группа мужчин напала на российских туристов на юго-западе Турции. По словам одного из пострадавших россиян, он с супругой и друзьями возвращался в отель, когда на них набросились нетрезвые молодые люди. Нападавшие бросили в девушек бутылку и сломали руку одному из туристов. Россияне смогли добраться до отеля, где вызвали скорую помощь и полицию.

В ноябре на острове Пхукет в Таиланде толпа трансвеститов (представители ЛГБТ-движения, которое признано экстремистским и запрещено в РФ) избила российского туриста. Причиной конфликта стали насмешки с его стороны. В итоге пострадавший оказался в больнице с синяками.