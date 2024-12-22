Тегеран, 22 декабря, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Российский гражданин, работавший водителем-дальнобойщиком, найден убитым недалеко от города Астара на севере Ирана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе посольства РФ в Тегеране.

MORTEZA NIKOUBAZL/ZUMAPRESS.COM/GLOBAL LOOK PRESS

На теле были огнестрельные ранения.

«Шестнадцатого декабря сего года в парке близ города Астара было обнаружено тело росгражданина, уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями. Он был водителем-дальнобойщиком», — отметили в дипломатическом представительстве, сообщение которого приводит «РИА Новости».

Отмечается, что иранские правоохранительные органы начали расследование. Его ход под контролем генерального консульства РФ в Реште и российского посольства.

Российские дипломаты выразили соболезнования родным и близким потерпевшего. В посольстве отметили, что Россия призывает Иран к «срочному и тщательному» расследованию, а также требует наказать виновных и навести порядок на пограничном Астара.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года в центре Стамбула неизвестные убили российского туриста. Мужчина погиб в результате драки с вымогателями, пытавшимися его ограбить. Преступники ударили потерпевшего ножом, когда он начал сопротивляться.

В ноябре 2023 года в турецком курортном районе Бодрум на обочине дороги были найдены тела двух российских туристок. На телах у них были огнестрельные ранения.