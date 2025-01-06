Москва, 6 января, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Максим Рытиков рассказал о приказах командования общаться только на украинском языке, который сам мужчина толком не знает. На видео Минобороны России он рассказал, что командование заставляет разговаривать на украинском языке, а он его до конца не понимает. Историей украинского военного 6 января поделилось Минобороны РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Они промывают мозги: «Нам не нужна Россия». Это как? Всю жизнь жили с Россией. Я постоянно разговариваю на русском, у меня были конфликты в моей бригаде [из-за этого]. Я родился с этим языком. Зачем меня заставлять [учиться] украинскому языку?» — объяснил Рытиков.

Он отметил, что некоторые выражения знает, но может понять далеко не все, особенно с учётом новых западных слов.

Мужчина сдался ВС России в Донецкой Народной Республике. По его словам, изначально под мобилизацию не попадал из-за травмы головы. В какой-то момент мужчина оказался в психиатрической лечебнице, где был обвинён в самовольном оставлении части. Оттуда его и других дезертиров распределяли на места.

Также Рытиков утверждает, что новобранцы на полигонах не проходили должную подготовку. Им выдавали оружие и отправляли на позиции для проведения ротации.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января боец ВСУ Кирилл Исинбаев, взятый в плен в Курской области, рассказал, что командиры обманом отправили его подразделение на передовую для участия в штурме. Он и его сослуживцы получили приказ поменять других военных на одной из позиций, территориальное расположение которой украинские бойцы узнали, лишь оказавшись на месте.

В конце декабря украинский военный из 81-й отдельной аэромобильной бригады Олег Ахметов поделился, что его подразделению вместо автоматов для обороны позиции раздали лопатки. Бойцам обещали, что после подготовки двух блиндажей дадут недельный отдых, однако они почти сразу попали под обстрел российской армии.