Курск, 4 января, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Боец ВСУ Кирилл Исинбаев, которого российские военные взяли в плен в Курской области, утверждает, что командиры обманом отправили его подразделение на передовую для участия в штурме. Об этом он рассказал журналистам.

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Пленный уточнил, что он и его сослуживцы получили приказ поменять других военных на одной из позиций. По словам Исинбаева, украинские военные не сразу осознали, что под предлогом ротации их перебросили в приграничье российского региона.

«Нам не сказали, куда идём. Это уже потом нам сказали, что мы на территории России. Я вообще «окаменел», — пояснил пленный, рассказ которого обнародовало Министерство обороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября американская газета The Wall Street Journal выпустила репортаж о плачевном состоянии украинских военных, которые в настоящее время находятся в приграничных районах Курской области. Командир взвода 21-й мехбригады Национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко признался, что у подавляющего большинства бойцов ВСУ нет мотивации продолжать участие в конфликте.

28 ноября эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео с кадрами массовой сдачи в плен украинских военнослужащих, сражавшихся на курском направлении. Рожин подчеркнул, что многие бойцы ВСУ ждут возможности покинуть поле боя, но опасаются наказания и смерти от своих сослуживцев и командиров.

28 декабря украинский лётчик сдался в плен в Курской области. В группировке войск «Север» отметили, что это стало очередным доказательством того, что командование ВСУ уже не видит смысла в инженерах, лётчиках, военнослужащих подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, военных химиках и других — их всех превращают в «пушечное мясо».