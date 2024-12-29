Киев, 29 декабря, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Попавший в плен солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал, что его подразделению вместо автоматов для обороны позиции раздали лопатки. Видео с его словами опубликовало Минобороны РФ 29 декабря.

Pexels.com

Украинский военнослужащий из 81-й отдельной аэромобильной бригады Олег Ахметов сообщил, что командование ВСУ держало их в неведении относительно ситуации на поле боя.

«Вывезли. Сказали, что едем на вторую позицию. Никто не будет стрелять. Нам автоматы не давали. Дали лопатки. Сказали, что за неделю подготовите два блиндажа и поедете назад на неделю отдыхать. Через час начался сильный обстрел. Затем зашли русские. Они были очень удивлены. Мы, мол, наступаем по всем правилам. Думаем, десантники, а тут вышли три робокопа с лопатами», — слова Ахметова передают «РИА Новости».

Он также добавил, когда они сдались в плен, украинские беспилотники начали их атаковать, однако солдаты ВС РФ спасли их.

Как передавало ИА Регнум, украинский военный рассказал, как сдался в плен в Курской области бойцам ВС РФ, прочитав листовку. Отмечается, что его не предупредило командование об отправке в Курскую область, поэтому он думал, что находится на территории Украины. Сослуживцы рассказали ему, что они находятся в полном окружении, и после этого солдат ВСУ принял решение сдаться. Вместе с ним сдались ещё трое украинских солдат, а двум пришлось вернуться, так как по ним открыли огонь свои.

28 декабря украинский лётчик сдался в плен в Курской области. В группировке войск «Север» отметили, что это стало очередным доказательством того, что командование ВСУ уже не видит смысла в инженерах, лётчиках, военнослужащих подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, военных химиках и других — их всех превращают в «пушечное мясо».