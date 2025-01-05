Молдавия, 6 января, 2025, 01:19 — ИА Регнум. Энергетический кризис значительно обострил отношения между Кишинёвом и Тирасполем, поэтому эскалация приднестровского конфликта возможна уже в феврале. Такой прогноз озвучил эксперт в области безопасности, бывший замминистра иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«В Кишинёве абсолютно неадекватное поведение и та истерика, о которой я вас заранее предупреждаю, она может включать в том числе в феврале этого года и «шизофрению» по поводу событий в этом регионе», — заявил Осталеп журналистам.

Дипломат также отметил, что эскалация однозначно возможна и она уже сейчас происходит.

Как передавало ИА Регнум, энергетическая компания «Тираспольтрансгаз» отказалась от предложения Кишинёва оказать помощь в импорте газа из ЕС, сообщил госсекретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан.

Со стороны Молдавии поступало и другое предложение, согласно которому Кишинёв сам закупал бы газ для снабжения ГРЭС для потребителей правого берега Днестра, однако, по его словам, ответа ещё не поступало.

1 января «Газпром» приостановил транзит газа в Молдавию из-за долгов, которые накопил Кишинёв. Молдавская сторона получала газ через Украину. Власти республики должны выплатить долг в размере 709 млн долларов, который Кишинёв погашать отказывается.

2 января практически все промышленные предприятия Приднестровья приостановили свою работу в связи с отсутствием энергоресурсов.