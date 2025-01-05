Лондон, 5 января, 2025, 22:48 — ИА Регнум. Почти 40 млн человек по всему миру находятся в группе риска — они могут умереть от резистентности к антибиотикам в течение 25 лет. О таких прогнозах сообщила газета Guardian со ссылкой на бывшего главного санитарного врача Британии Салли Дэвиса.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Специалист признала, что около миллиона человек умирают каждый год из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам. И, по мнению Девис, эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет.

По сведениям учёных, к 2050 году уровень смертности от устойчивости к противомикробным препаратам удвоится. В частности, в течение следующих 25 лет из-за появившихся супербактерий погибнет почти 40 млн человек, при этом в группе особого риска окажутся пожилые люди.

«Бактериям требуется около 20 минут для размножения. Они также часто мутируют, и если они делают это в присутствии антибиотиков и эта мутация защищает их, то эти штаммы будут размножаться», — предупредила эксперт.

Дэвис уточнила, что среди людей старше 70 лет показатели смертности выросли на 80% с 1990 года, поскольку по мере старения населения все больше людей страдают хроническими заболеваниями, что делает их более уязвимыми перед новыми типами бактерий.

Как сообщало ИА Регнум, применение искусственного интеллекта в медицине когда-нибудь поможет людям отказаться от антибиотиков, заявил президент РФ Владимир Путин 11 декабря в ходе пленарного заседания международной конференции AI Journey.

Минздрав РФ признан виновным в попытке выпустить антибиотик по фальшивым документам. Соответствующее решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. Ведомство зарегистрировало препарат по подложным документам, нарушив патентные права. Суд отменил регистрацию антибиотика «Биапенем», действующее вещество которого уже произвела и запатентовала другая индийская компания.

Эффективность антибиотиков стремительно снижается, отмечают специалисты. Это может стать самой большой угрозой за последние десятилетия. В числе основных причин падения эффективности антибиотиков эксперты назвали потребление большого количества этих препаратов даже для лечения обычных респираторных заболеваний, а также возросшее после пандемии коронавируса количество туристических поездок.