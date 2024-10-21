Берлин, 21 октября, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Эффективность антибиотиков стремительно снижается. Это может стать самой большой угрозой за последние десятилетия. Об этом заявили учёные, сообщила газета Bild.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — подчеркнул президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц.

В числе основных причин падения эффективности антибиотиков специалисты назвали потребление большого количества этих препаратов даже для лечения обычных респираторных заболеваний, а также возросшее после пандемии коронавируса количество туристических поездок.

Отмечается, что антибиотики зачастую назначают бесконтрольно, без явной необходимости. Издание отметило, что, согласно статистике, к 2050 году от резистентных к антибиотикам инфекций могут умереть более 39 млн человек по всему миру. Уже сейчас в Евросоюзе устойчивые патогены каждый год уносят жизни 35 тыс. человек.

Отмечается, что с 2017 года было одобрено всего 12 новых антибиотиков.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ведущие учёные в рамках нового глобального анализа пришли к выводу, что к 2050 году инфекции, вызванные неуязвимыми для антибиотиков бактериями, унесут свыше 39 млн жизней, если не будут приняты меры. В материале в научном журнале Lancet уточняется, что в зоне риска окажутся жители стран Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Восточной Азии. Меньше всего от «супербактерий» пострадают жители Северной Европы и Северной Америки.

В качестве приоритетных мер, направленных на борьбу с резистентностью микроорганизмов к антимикробным препаратам, называется разработка новых противомикробных препаратов, а также повышение качества медицинского оборудования и обслуживания.

В апреле Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от антибиотикорезистентности. В ведомстве отметили, что разработка позволит лечить бактериальные инфекции, вызванные микроорганизмами, устойчивыми к антибиотикам.

Также Минздрав исключил антибиотики из стандарта медицинской помощи взрослым при ОРВИ.