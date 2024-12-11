Москва, 11 декабря, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Применение искусственного интеллекта в медицине когда-нибудь поможет людям отказаться от антибиотиков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 11 декабря в ходе пленарного заседания международной конференции AI Journey.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Лучше бы было, чтобы с помощью искусственного интеллекта нам когда-то вообще удалось бы отказаться от антибиотиков. Хотя, наверное, пока без этого не обойтись», — отметил он.

Путин подчеркнул, что ИИ вполне можно использовать на этом направлении. Если научиться вовремя реагировать на изменения состояния здоровья человека, в том числе на генетическом уровне, то антибиотики могут стать ненужными.

Как передавало ИА Регнум, Путин на конференции также не исключил, что ИИ со временем превзойдёт человека в ключевых видах деятельности. Технология за последний год так сильно развилась, что позволяет выполнять функции людей в сферах, где это раньше казалось невозможным.

Путин также призвал сделать Россию мировым лидером не только в разработке ИИ, но и по масштабу его применения во всех сферах жизни. При этом РФ готова помогать развивать эту технологию другим странам.