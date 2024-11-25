Москва, 25 ноября, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Минздрав РФ признан виновным в попытке выпустить препарат по фальшивым документам. Соответствующее решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, сообщают «Известия».

Cgbkgo.ru Антибиотики

Ведомство зарегистрировало препарат по подложным документам, нарушив патентные права. Суд отменил регистрацию антибиотика «Биапенем», действующее вещество которого уже произвела и запатентовала другая индийская компания.

Отмечается, что правообладатель не давал разрешения на использование своей субстанции, но компания «Джодас Экспоим» предоставила в Минздрав поддельное письмо-согласие, тем самым пробив себе дорогу на российский рынок.

«Обязать Министерство здравоохранения отменить государственную регистрацию «Биапенем» и исключить его из госреестра лекарственных средств», — говорится в постановлении суда.

Решение вступило в законную силу в день его принятия — 7 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, эффективность антибиотиков стремительно снижается. Это может стать самой большой угрозой за последние десятилетия. В числе основных причин падения эффективности антибиотиков специалисты назвали потребление большого количества этих препаратов даже для лечения обычных респираторных заболеваний, а также возросшее после пандемии коронавируса количество туристических поездок.

Отмечается, что антибиотики зачастую назначают бесконтрольно, без явной необходимости. К 2050 году от резистентных к антибиотикам инфекций могут умереть более 39 млн человек по всему миру. Уже сейчас в Евросоюзе устойчивые патогены каждый год уносят жизни 35 тыс. человек.