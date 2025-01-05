Самара, 5 января, 2025, 20:15 — ИА Регнум. Два человека погибли и семеро пострадали при столкновении двух автомобилей в Самарской области, сообщили 5 января «РИА Новости» со ссылкой на региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

центр по делам ГО, ПБ и ЧС

«Произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. Двое погибших и семь пострадавших», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 5 января в Карелии произошло ДТП с туристическим автобусом. В результате аварии помощь медиков потребовалась 14 пострадавшим.

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