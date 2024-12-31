Санкт-Петербург, 31 декабря, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с автобусом в деревне Вартемяги Ленинградской области, сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник.

ИЗВЕСТИЯ

По предварительным данным, погиб водитель легкового авто. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что автобус в результате ДТП вылетел в кювет, а легковой автомобиль загорелся.

Ранее сообщалось, что в Москве на Ижорской улице столкнулись два автобуса. Пострадавших в результате ДТП нет. Подробности инцидента устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

В этот же день Оренбургской области произошло ДТП с участием легковой машины и эвакуатора, погибли четыре человека.

29 декабря ИА Регнум передавало, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставрополе четыре человека погибли и ещё пять пострадали.

28 декабря под Бийском в Алтайском крае произошло столкновение сразу 29 автомобилей. На дороге была ограниченная видимость, и водитель автомобиля «Шевроле Нива» въехал в машину, которая двигалась впереди. Это спровоцировало череду столкновений.