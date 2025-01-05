Барнаул, 5 января, 2025, 12:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае туристический автобус врезался в столб, в результате ДТП пострадали пять человек, сообщили 5 января в пресс-службе МЧС по региону.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«В момент ДТП в автобусе находились 18 пассажиров, в результате ДТП телесные травмы получили пять человек, им оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Авария произошла в Смоленском районе. По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб.

Пострадавших доставили в Белокурихинскую городскую больницу для осмотра. На место прибыли специалисты МЧС, они обесточили транспортное средство.

Как передавало ИА Регнум, 4 января в Оренбургской области произошла автоавария с участием трёх машин, погибли пять человек. На трассе столкнулись два легковых автомобиля ― Toyota и Skoda Fabia ― и большегруз Scania.

В конце декабря под Бийском в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей. На дороге была ограниченная видимость, водитель автомобиля «Шевроле-Нива» не справился с управлением и въехал в машину, которая двигалась впереди. Это спровоцировало череду столкновений.

Ранее под Красноярском из-за ДТП перекрыли трассу «Сибирь». Столкнулись две грузовые машины и легковой автомобиль Toyota. Грузовики после столкновения загорелись. Информации о пострадавших нет.