Польша, 5 января, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Сотрудники полиции польского города Элк проводят расследование в отношении воздушного шара с кириллическими надписями, который упал в лесу на территории республики. Об этом сообщает местная радиостанция RMF24.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«Первоначальная проверка подтвердила, что это метеорологическое устройство, используемое среди прочего для измерения температуры и влажности воздуха. На то, что метеозонд, вероятно, прибыл из Калининградской области РФ, указывает маркировка, написанная кириллицей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что объект был обнаружен лесничими Варминско-Мазурского воеводства, которые сразу же заявили в полицию. Отмечено, что в данном воеводстве, имеющем сухопутную границу с Калининградской областью протяжённостью 200 км, уже находили метеозонды.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа на востоке Польши в Подляском воеводстве упал третий за неделю объект, который предварительно идентифицировали как метеозонд. Объект нашли местные жители в лесу, рядом с деревней Рутки-Коссаки, после чего вызвали спецслужбы. Подобные зонды находили в Польше и раньше, их обычно запускали для изучения направления ветра. При этом представитель прокуратуры Даниэль Бродовский указывал на необходимость изучения находки.

Власти Польши 1 августа приступили к проведению операции по усилению противовоздушной обороны на восточной границе, которая получила кодовое название «Воздушная заря». Основной целью операции называли защиту воздушного пространства страны от объектов, нарушающих её границы, в том числе на малых и очень малых высотах.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик после падения метеозондов заявил, что республика находится в состоянии гибридной войны с Россией. По его мнению, запуск подобных шаров направлен на вызов разногласий в обществе, чтобы граждане не верили в своё государство.