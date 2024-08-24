Третий за неделю метеозонд упал на востоке Польши
Radio Bialystok: третий метеозонд с надписями на кириллице нашли в Польше
Варшава, 24 августа, 2024, 15:26 — ИА Регнум. На востоке Польши в Подляском воеводстве упал третий за неделю объект, который предварительно идентифицировали как метеозонд, сообщила радиостанции Radio Bialystok представительница местной полиции Агнешка Скверчиньская.
«Местные жители обнаружили висящий на дереве предмет <…> вероятно, это метеорологическое устройство», — заявила представительница полиции.
Объект нашли местные жители в лесу рядом с деревней Рутки-Коссаки, после чего вызвали спецслужбы.
По данным полиции, воздушный шар прилетел с восточной стороны. В ходе проверки устройства на радиоактивное излучение на нём обнаружили буквы, написанные кириллицей.
Как сообщало 23 августа ИА Регнум, в Польше за сутки упали два метеорологических зонда. Оба инцидента зафиксировали на северо-востоке страны.
Один из объектов с надписями на кириллице нашли 22 августа на дереве недалеко от города Добре-Място в 20 км к северу от Ольштына. Польские военные позднее сообщили, что это метеорологический зонд. Второй объект нашли в лесу недалеко от посёлка Пиш Варминско-Мазурского воеводства. Там сообщили, что второй объект, вероятно, тоже метеозонд.
В начале марта в Польше за двое суток упали сразу три метеозонда. Фрагмент одного из них обнаружили в городе Кервик в Варминско-Мазурском воеводстве. На его обломках были надписи на кириллице.