Варшава, 24 августа, 2024, 15:26 — ИА Регнум. На востоке Польши в Подляском воеводстве упал третий за неделю объект, который предварительно идентифицировали как метеозонд, сообщила радиостанции Radio Bialystok представительница местной полиции Агнешка Скверчиньская.

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«Местные жители обнаружили висящий на дереве предмет <…> вероятно, это метеорологическое устройство», — заявила представительница полиции.

Объект нашли местные жители в лесу рядом с деревней Рутки-Коссаки, после чего вызвали спецслужбы.

По данным полиции, воздушный шар прилетел с восточной стороны. В ходе проверки устройства на радиоактивное излучение на нём обнаружили буквы, написанные кириллицей.

Как сообщало 23 августа ИА Регнум, в Польше за сутки упали два метеорологических зонда. Оба инцидента зафиксировали на северо-востоке страны.

Один из объектов с надписями на кириллице нашли 22 августа на дереве недалеко от города Добре-Място в 20 км к северу от Ольштына. Польские военные позднее сообщили, что это метеорологический зонд. Второй объект нашли в лесу недалеко от посёлка Пиш Варминско-Мазурского воеводства. Там сообщили, что второй объект, вероятно, тоже метеозонд.

В начале марта в Польше за двое суток упали сразу три метеозонда. Фрагмент одного из них обнаружили в городе Кервик в Варминско-Мазурском воеводстве. На его обломках были надписи на кириллице.