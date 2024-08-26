Варшава, 27 августа, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Польша в настоящее время находится в состоянии гибридной войны. Об этом заявил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик.

Иван Шилов ИА Регнум Польша

«То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше, — это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, только гибридной», — сказал замглавы оборонного ведомства.

Таким образом Томчик прокомментировал ситуацию на границе с Белоруссией и иностранные метеозонды, которые появляются над польской территорией.

По его мнению, запуск подобных шаров направлен на вызов разногласий в обществе, чтобы граждане не верили в своё государство.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа на востоке Польши в Подляском воеводстве упал третий за неделю объект, который предварительно идентифицировали как метеозонд. Объект нашли местные жители в лесу рядом с деревней Рутки-Коссаки, после чего вызвали спецслужбы. Подобные зонды находили в Польше и раньше, их обычно запускали для изучения направления ветра. При этом представитель прокуратуры Даниэль Бродовский указывал на необходимость изучения находки.

Власти Польши 1 августа приступили к проведению операции по усилению противовоздушной обороны на восточной границе, которая получила кодовое название «Воздушная заря». Основной целью операции называли защиту воздушного пространства страны от объектов, незаконно нарушающих её границы, в том числе на малых и очень малых высотах.

Выдвинутые НАТО обвинения в том, что Россия якобы проводит гибридные атаки против альянса, — это не что иное, как дезинформация, утверждала 4 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Это попытка обмануть жителей Европы и США, чтобы увести общественное внимание от реальных действий самого западного военного блока. Альянс сам развязал гибридную войну против России во всех средах и на всех географических направлениях. Кроме того, силы НАТО принимают активное участие в военном противоборстве с Россией на Украине, не только финансируя киевский режим и поставляя оружие, но и снабжая ВСУ разведданными. В результате ВСУ наносят западным оружием удары по мирным жителям, пояснила дипломат.