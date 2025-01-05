Вашингтон, 5 января, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск считает, что лидер поддерживаемой им британской партии Reform UK Найджел Фараж должен покинуть указанный пост. Об этом основатель компаний Tesla и SpaceX написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency Найджел Фараж

«Партии Reform нужен новый лидер. У Фаража нет того, что необходимо», — отметил миллиардер.

Британская газета The Daily Telegraph отмечает, что Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя крайне правой исламофобной организации English Defence League Томми Робинсона. Ранее американский предприниматель «расхваливал» Робинсона, а Фараж подчёркивал, что указанный политик «не тот, кто нужен».

Как сообщало ИА Регнум, 1 января Илон Маск назвал партию Reform UK последней надеждой Британии. Эту политическую силу Фарадж создал в 2018 году для пропаганды брексита (выхода Соединённого Королевства из состава ЕС). Ранее Reform UK имела название Brexit Party.

3 января Илон Маск призвал подать в отставку премьер-министра Британии Кира Стармера, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек. Миллиардер уточнял, что в отношении политика следует предъявить обвинения в соучастии «в ужаснейшем массовом преступлении в британской истории».

Маск также поддержал публикацию в соцсетях, в которой содержался призыв к королю Британии Карлу III распустить парламент и назначить в королевстве всеобщие выборы.