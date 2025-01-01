Вашингтон, 1 января, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск назвал партию «Reform UK» последней надеждой Великобритании. Об этом он написал в соцсети X.

David Tramontan/Global Look Press

«Голосуйте за партию Reform. Она является единственной надеждой», — указал он в публикации.

«Reform UK» (ранее Brexit Party) — правая политическая партия, созданная Найджелом Фараджем в 2018 году для пропаганды брексита.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря Ipsos опубликовал результаты опроса граждан Великобритании, согласно которым уровень удовлетворённости работой Кира Стармера на посту премьер-министра среди граждан Соединённого Королевства стал самым низким среди всех британских премьеров за последние 40 лет. Результаты опроса также говорят о том, что британцы отрицательно относятся к итогам работы нынешнего правительства. При этом 65% респондентов считают, что экономическое положение Великобритании ухудшится в течение ближайшего года.

20 декабря Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» сумеет спасти немецкий народ. Кандидат в канцлеры от «АдГ» Алиса Вайдель в свою очередь оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также отреагировал на слова Маска и заявил, что не согласен с мнением американского миллиардера. После этого Маск назвал его «некомпетентным дураком» и призвал его уйти в отставку.