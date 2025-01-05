Москва, 5 января, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин увеличил число заместителей главы МЧС России. Соответствующий указ опубликован 5 января на официальном портале правовой информации.

Администрация Президента России

В документе указано, что теперь заместителей министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий может быть десять.

«Внести <…> изменение: «десять заместителей министра, в том числе первого заместителя министра, статс-секретаря ― заместителя министра и заместителя министра ― главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору», ― говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Как сообщало ИА Регнум, глава государства в январе 2023 года увеличил штатную численность МЧС России почти на 15 тыс. сотрудников. Предельную штатную численность Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий установили в количестве 303 107 единиц.

С 1 января 2024 года штат этого министерства вырос ещё на 4 тыс. человек— до 307 101 человек.

В настоящее время МЧС Росси возглавляет генерал-майора Александр Куренков. Путин назначил его на этот пост 25 мая 2022 года. Возглавлявший ведомство Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске.