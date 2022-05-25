Москва, 25 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС РФ, сообщает 25 мая пресс-служба Кремля.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

«Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в сообщении.

Генерал-майор Куренков до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии, ранее он проходил службу в ФСБ и ФСО.

Возглавлявший МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске.