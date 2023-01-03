Москва, 3 января, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин увеличил штатную численность МЧС России почти на 15 тысяч сотрудников. Соответствующий указ опубликован 3 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Согласно документу, с 1 января 2023 года установлена предельная штатная численность Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в количестве 303 107 единиц.

Этим же документом с 1 января 2024 года планируется увеличить штат этого министерства еще на четыре тысячи человек — до 307 101 единицы.

Напомним, что ранее Путин своим указом от 19 декабря 2018 года установил предельную штатную численность МЧС России в количестве 288 565 единиц.