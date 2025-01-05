Неклиновский район, Ростовская область, 5 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Семилетний ребёнок пострадал в результате атаки, которую совершили ВСУ ночью 5 января на Неклиновский район Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА [беспилотного летательного аппарата]», — написал временно исполняющий обязанности губернатора в своём Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что пострадавшего госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи Таганрога. Медики отметили, что угрозы для жизни ребёнка нет.

Врио губернатора также добавил, что поручил своему заместителю Андрею Пучкову держать на контроле вопрос о лечении пострадавшего.

Как сообщало ИА Регнум, в ночное время 5 января в Таганроге объявилась угроза атаки беспилотников. Утром 5 января Слюсарь проинформировал, что в Ростовской области ночью силы противовоздушной обороны России отразили массированную воздушную атаку ВСУ.

По данным врио губернатора, в небе над регионом были сбиты 37 украинских дронов. Их уничтожили в небе над Таганрогом, Неклиновским, Миллеровским, Тарасовским и Белокалитвинским районами.

Слюсарь также уточнял, что обломки вражеских БПЛА упали в Таганроге и селе Новобессергеневка Неклиновского района. В результате в некоторых домах были разбиты окна, посечены кровля и стены. Кроме того, повреждения получил автомобиль.