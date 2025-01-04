Таганрог, Ростовская область, 5 января, 2025, 02:21 — ИА Регнум. В Таганроге ночью 5 января объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Градоначальник призвала население сохранять спокойствие и придерживаться правил безопасности. Камбулова рекомендовала жителям по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал, найти место без окон.

Об угрозе атаки беспилотников в Таганроге Камбулова сообщила в 01:09 мск.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны ночью 5 января отражали воздушную атаку ВСУ на севере Ростовской области. В небе над Миллеровским и Тарасовским районами были сбиты вражеские беспилотники.

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 72 дрона ВСУ, проинформировал 4 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.