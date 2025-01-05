Ростов-на-Дону, 5 января, 2025, 06:02 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 5 января подразделения противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку ВСУ. В небе над регионом были обнаружены и уничтожены 37 вражеских дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Беспилотники ВСУ были сбиты в небе над Таганрогом, Миллеровским, Тарасовским и Белокалитвинским районами.

По предварительной информации, никто не пострадал. Повреждения имущества населения зафиксированы в Таганроге и Неклиновском районе. Объём ущерба ещё уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны ночью 5 января были сбиты 13 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали около 100 жителей дома в Воронеже, где были обнаружены части сбитых беспилотников. Утром 4 января в Воронеже и его окрестностях обнаружили и подавили по меньшей мере пять украинских беспилотников. Обломки упали в жилом районе города.