Москва, 5 января, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) расширен на некоторые территории в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области для поддержки местных предприятий. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила 5 января пресс-служба правительства.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Решение позволит предприятиям, работающим там, стать резидентами СЭЗ и получить преференции», — говорится в сообщении.

Для резидентов предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов (7,6%), обнуление налога на прибыль от реализации инвестпроекта, отмена налога на имущество организаций и режим свободной таможенной зоны, пояснили в правительстве.

Режим СЭЗ действует с 2023 года в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В настоящее время он распространяется на 268 компаний, которые работают в основном в сфере промышленности, строительства и добычи полезных ископаемых. Для резидентов разработана программа льготного кредитования, напомнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, закон, позволяющий распространить режим СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей, в июне 2024 года подписал президент РФ Владимир Путин.

В октябре 2024 года Минфин России предложил на год ввести для агропромышленного комплекса Белгородской области отсрочку уплаты налогов.