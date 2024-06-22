Москва, 22 июня, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В Белгородской, Брянской и Курской областях создадут свободные экономические зоны (СЭЗ). Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Антон Вергун/РИА Новости Белгород

В документе, опубликованном на сайте правовой информации, предусматривается создание СЭЗ в Республике Крым, Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областях.

При этом единственным требованием к участникам зон является регистрация их на территории указанных регионов либо наличие филиала там. Других требований закон не предусматривает.

Так, в новых СЭЗ будет действовать особый режим предпринимательской деятельности, включая пониженные налоговые ставки и тарифы страховых взносов, а также процедуру свободной таможенной зоны.

Новый закон вступает в силу с 1 июля этого года.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции поручил создать особую экономическую зону в Шебекино Белгородской области. Президент отметил, что это поможет сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики. Глава государства попросил правительство внести предложение в самое ближайшее время.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал создание в Шебекино особой экономической зоны. Он отметил, что шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ, поэтому для области очень важны поддержка президента Владимира Путина и внедрение новых форм экономической поддержки региона.

18 июня Путин заявил, что люди в новых регионах страны должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволяет поднять уровень жизни.

31 января на совещании по развитию новых территорий глава государства подчеркнул, что в вопросе о развитии указанных регионов не может быть мелочей. Он отметил, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением, и призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации, инвестировать в новые регионы.