Москва, 9 октября, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Отсрочку уплаты налогов на год для агропромышленного комплекса (АПК) Белгородской области предложили в Министерстве финансов России. Об этом указали в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Минфин предлагает внести изменения в постановление правительства РФ от 18 февраля 2023 года №259. В документе отметили, что законопроект разработан ‎с учётом правоприменительной практики, выявившей необходимость сохранения производственного потенциала субъектов предпринимательства ‎в сфере АПК Белгородской области, осуществляющих деятельность на российской территории, прилегающей к зоне проведения специальной военной операции.

Проект предусматривает отсрочку уплаты налогов (кроме налога на добавленную стоимость), авансовых платежей по налогам и страховым взносам, сроки уплаты которых наступают в 2024 году. При принятии поправок жителей Белгородской области на год освободят от погашения указанных платежей.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании преференциального режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Участники СЭЗ вправе пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы. Благодаря этому предприниматели смогут снизить финансовые издержки, нарастить объёмы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить граждан, живущих в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами.