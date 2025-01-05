Суд арестовал бывшего первого замначальника генштаба Армении Хачатряна
Суд арестовал на два месяца бывшего первого замглавы генштаба Армении Хачатряна
Ереван, 5 января, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Суд в Ереване отправил под стражу на два месяца бывшего первого заместителя начальника генерального штаба Вооружённых сил Армении, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Об этом 5 января сообщила в своём заявлении его защита.
Министерство обороны Республики Армения
Тиран Хачатрян
4 января стало известно о задержании Хачатряна по уголовному делу, касающемуся событий периода боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.
Адвокаты генерала заявили, что судья не дал им достаточно времени для ознакомления с делом, которое состоит из 1200 страниц. Защита арестованного подчёркивает, что в ходе судебного заседания были полностью подтверждены необоснованность вынесенного обвинения и не представлены основания для помещения Хачатряна под стражу.
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