Ереван, 5 января, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Суд в Ереване отправил под стражу на два месяца бывшего первого заместителя начальника генерального штаба Вооружённых сил Армении, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Об этом 5 января сообщила в своём заявлении его защита.

Министерство обороны Республики Армения Тиран Хачатрян

4 января стало известно о задержании Хачатряна по уголовному делу, касающемуся событий периода боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Адвокаты генерала заявили, что судья не дал им достаточно времени для ознакомления с делом, которое состоит из 1200 страниц. Защита арестованного подчёркивает, что в ходе судебного заседания были полностью подтверждены необоснованность вынесенного обвинения и не представлены основания для помещения Хачатряна под стражу.

Новость дополняется