Ереван, 4 января, 2025, 15:56 — ИА Регнум. В Армении задержали бывшего первого заместителя главы генштаба Вооружённых сил страны Тирана Хачатряна. Об этом 4 января сообщил адвокат генерал-лейтенанта Вараздат Арутюнян.

Министерство Обороны Республики Армения Тиран Хачатрян

В беседе со Sputnik Армения юрист пояснил, что уголовное дело связано с некоторыми эпизодами 44-дневной войны 2020 года. По его словам, расследование длится уже около трёх лет.

Адвокат добавил, что всё время Хачатрян, находясь в статусе свидетеля, пунктуально присутствовал на допросах, никогда не уклонялся от следственных действий. Арутюнян добавил, что не может сообщить других подробностей дела, исходя из военной и следственной тайны.

Уточняется, что следственный комитет Армении задержал генерала утром 4 января. Ожидается, что до конца дня суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

При этом Хачатрян не признаёт себя виновным по пунктам обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2021 года отправил в отставку Хачатряна с поста первого заместителя начальника генштаба ВС Армении.

Это произошло после того, как СМИ опубликовали комментарий Хачатряна о заявлении Пашиняна про неэффективность российских ракет «Искандер». Первый замначальника генштаба не смог удержаться от смеха и пояснил, что подобное просто невозможно. При этом минобороны Армении обвинило журналистов в том, что они опубликовали лишь фрагмент разговора с Хачатряном.

После этого генштаб потребовал отставки Пашиняна и правительства. Премьер Армении, в свою очередь, заявил о попытке военного переворота в стране.

В январе 2024 года Хачатряна арестовали за участие в инциденте со стрельбой в ресторане. Инцидент произошёл в селе Арамус Котайкской области. Позднее суд заменил арест на подписку о невыезде.

Вторая карабахская война, которую называют 44-днейвной войной, началась 27 сентября 2020 года. Она закончилась подписанием трёхстороннего заявления лидерами России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в зоне конфликта.