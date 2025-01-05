Берлин, 5 января, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России близки к тому, чтобы полностью освободить территорию ДНР и ЛНР, сказано в статье немецкого издания Der Spiegel, опубликованной в воскресенье, 5 января.

Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия продолжает продвигаться вперед, сдвигая фронт всё дальше на запад, отметили авторы. ВС РФ обходят с юга Красноармейск, приближаясь к границе Днепропетровской области, сказано в сообщении.

«Она была избавлена от наземных боёв с самого начала конфликта в 2022 году», — отметили авторы.

Руководители киевского режима, в том числе его глава Владимир Зеленский, также признают постоянное продвижение ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 4 января, обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке в своей статье отметил, что бои в Днепропетровской области могут начаться уже через несколько недель. ВС РФ осталось пройти до неё около 7 км, отметил автор. В первые же дни 2025 года российские войска освободили восемь населённых пунктов в ДНР, добавил он.

В конце декабря источник в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ отвели существенную часть войск на юго-запад от Красноармейска к основной линии обороны — у границы ДНР с Днепропетровской областью. Киевский режим спешно готовит рубежи к оборонительным действиям, отметил источник.

В распоряжении Киева почти не осталось резервов для планирования больших стратегических операций, и, если сложившееся положение сохранится в 2025 году, ВСУ потерпят сокрушительное поражение на всех фронтах, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.