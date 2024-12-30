Силовики сообщили об отходе ВСУ к границе Днепропетровской области
ТАСС: Киев стянул войска для обороны к границе с Днепропетровской областью
ДНР, 30 декабря, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Существенная часть украинских войск отведена к основной линии обороны у границы с Днепропетровской областью к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщили 30 декабря ТАСС в российских силовых структурах.
Иван Шилов ИА Регнум
«Зафиксирована переброска украинских сил в районы населённых пунктов Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка», — уточнили силовики.
По информации российских структур, киевский режим спешно готовит рубежи к оборонительным действиям. К границе с Днепропетровской областью переброшены «довольно существенные силы».