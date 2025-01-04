Берлин, 4 января, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Уже через несколько недель бои могут начаться в Днепропетровской области, отметил в своей статье в субботу, 4 января, обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

Станислав Красильников/ТАСС

Автор подчеркнул, что российские войска продолжают наступать в ДНР и находятся всего в 7 км от Днепропетровской области. Ранее в этом регионе не было наземных боёв, напомнил Рёпке.

В первые же дни 2025 года ВС РФ освободили восемь населённых пунктов к югу от Красноармейска в ДНР, написал журналист.

«Кажется, [российская армия] по-прежнему неудержима в своем продвижении», — отметил он.

ВС РФ не атакуют Красноармейск с ходу, а обходят город, используя стратегию, которая ими уже неоднократно применялась, указал Рёпке. Российские войска почти не встречают сопротивление, а дроны-камикадзе лишь замедляют наступление ВС РФ, отметил он. Если боевые действия перекинутся на Днепропетровскую область, это станет «кошмарным» сценарием для киевского режима, добавил автор.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря источник в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ отвели существенную часть войск на юго-запад от Красноармейска к основной линии обороны — у границы ДНР с Днепропетровской областью. Киевский режим спешно готовит рубежи к оборонительным действиям, отметил источник.

В распоряжении Киева почти не осталось резервов для планирования больших стратегических операций и, если сложившееся положение сохранится в 2025 году, ВСУ потерпят сокрушительное поражение на всех фронтах, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.