Москва, 5 января, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Российские войска в минувшие сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине, проинформировал 5 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах», — сообщили в Минобороны.

Также истребительная авиация ВКС России сбила украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, за сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 174 беспилотника ВСУ.

Днём ранее бойцы ВС России нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Кроме того, были ликвидированы цех сборки и место хранения ударных дронов, а также скопления живой силы противника в 132 районах.

По информации оборонного ведомства, всего с начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 652 самолёта, 283 вертолёта, 39 453 БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 234 танка и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин РСЗО, 20 207 орудий полевой артиллерии и миномётов, 29 883 единицы специальной военной автомобильной техники.

3 января стало известно об ударе по лесной базе 82-й десантной бригады ВСУ, которая была замаскирована в районе села Юнаковка Сумской области на Украине. Поражение было нанесено баллистической ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер».