Москва, 5 января, 2025, 10:53 — ИА Регнум. В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска отменены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Об этом 5 января сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов», — отметил Кореняко.

Он уточнил, что аэропорт Ижевска возобновил работу в 10:31 мск. За время, пока он не принимал рейсы, два самолёта, следовавшие в Ижевск, приземлились на запасном аэродроме Победилово в Кирове.

Следом за Ижевском в 10:32 мск ограничения отменили для аэропорта имени Габдуллы Тукая в Казани и аэропорта Бегишево в Нижнекамске. За период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять бортов, следовавших в Казань, и один, следовавший в Нижнекамск.

Как сообщало ИА Регнум, временные ограничения утром 5 января также введены в аэропорту Большое Савино под Пермью.

Ночью в пяти регионах России средства противовоздушной обороны отражали налёты украинских беспилотников, всего был уничтожен 61 вражеский дрон. Самому массированному налёту подверглась Ростовская область — там сбили 37 дронов. Ещё 20 беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской и Орловской областями.