Москва, 5 января, 2025, 07:40 — ИА Регнум. За ночь 5 января средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над пятью регионами России 61 вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Самая массированная атака ВСУ ночью пришлась на Ростовскую область. В небе над регионом силы ПВО сбили 37 украинских дронов.

Ещё 20 беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области.

В Воронежской области подразделения ПВО уничтожили два украинских беспилотника. Ещё по одному дрону сбили в Белгородской и Орловской областях.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотники ВСУ ночью 5 января атаковали три населённых пункта в Белгородской области. О последствиях рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию соцобъекта в городе Грайвороне.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали около 100 жителей дома в Воронеже, где были обнаружены части сбитых беспилотников. Утром 4 января в Воронеже и его окрестностях обнаружили и подавили по меньшей мере пять украинских беспилотников. Обломки упали в жилом районе города.