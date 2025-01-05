Москва, 5 января, 2025, 10:08 — ИА Регнум. Ограничения на полёты введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми в целях безопасности, сообщил 5 января пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал он.

Кореняко пояснил, что решение принято для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, которая является главным приоритетом для экипажей, авиадиспетчеров и служб аэропортов.

Ранее ограничения на полёты вводились в аэропорту Гагарин в Саратове. Они были отменены в 08:30 мск, добавил представитель Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, временные ограничения на приём и отправку рейсов также введены 5 января в аэропорту Казани.

Ночью в пяти регионах России средства противовоздушной обороны отражали налёты украинских беспилотников, всего был уничтожен 61 вражеский дрон. Самому массированному налёту подверглась Ростовская область — там сбили 37 дронов. Ещё 20 беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской и Орловской областями.