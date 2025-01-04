Копенгаген, 4 января, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Полиция Дании проводит расследование после поступления сообщений о появлении около 20 неопознанных беспилотников в районе порта Кеге в 40 км от Копенгагена, сообщила пресс-служба МВД страны в субботу, 4 января.

Global Look Press/IMAGO/Francis Joseph Dean

Очевидцы сообщили о 20 дронах накануне, 3 января, вечером, а полицейские, прибыв на место, смогли увидеть четыре беспилотника, которые на большой скорости скрылись над морем.

У полиции пока нет информации о том, откуда прилетели дроны и для чего их использовали, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, власти Дании ранее приняли серию решений о поставках Украине значительного числа военной техники и вооружений. Премьер-министр страны Метте Фредериксен отмечала, что вооружённые силы Дании уже передали Украине «всю свою артиллерию».

Фредериксен призывала руководителей западных стран передать Украине всё то оружие, которое им в данный момент не нужно, а в перспективе принять Киев в Евросоюз и НАТО.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря сообщил, что более 30 стран направили Киеву финансовую помощь на сумму $350 млрд, из них на военные нужды — около $170 млрд. Он отметил, что особо активно Украине помогают США, Германия, Великобритания, Дания и Франция.