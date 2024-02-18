Премьер-министр Дании призвала Европу отдать ненужное оружие Украине
Премьер-министр Дании Фредериксен призвала Европу отдать ненужное оружие Украине
Копенгаген, 18 февраля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала страны Европы передать ненужное вооружение Украине. Об этом написала датская газета Jyllands Posten.
«У нас есть оружие, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, которые нам в данный момент даже не нужны. Их необходимо доставить на Украину», — сказала Фредериксен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
По её словам, в краткосрочной перспективе Киеву нужно дать то, что он попросит, а в долгосрочной — принять Украину в ЕС и НАТО.
Как сообщало ИА Регнум, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 31 января заявил, что у США нет возможности оказывать военную помощь Украине без одобрения со стороны Конгресса и что ограничение поставок западного оружия уже плохо отразилось на ситуации для ВСУ на поле боя.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставки оружия из США в Киев не повлияют на ход специальной военной операции, а лишь сделают украинцам больнее.
Обозреватели агентства Bloomberg в тот же день со ссылкой на западных дипломатов отметили, что ВСУ уже к концу весны 2024 года почувствуют на поле боя отсутствие военной поддержки США, даже если военную помощь им предоставит Евросоюз.