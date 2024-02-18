Копенгаген, 18 февраля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала страны Европы передать ненужное вооружение Украине. Об этом написала датская газета Jyllands Posten.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас есть оружие, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, которые нам в данный момент даже не нужны. Их необходимо доставить на Украину», — сказала Фредериксен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По её словам, в краткосрочной перспективе Киеву нужно дать то, что он попросит, а в долгосрочной — принять Украину в ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 31 января заявил, что у США нет возможности оказывать военную помощь Украине без одобрения со стороны Конгресса и что ограничение поставок западного оружия уже плохо отразилось на ситуации для ВСУ на поле боя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставки оружия из США в Киев не повлияют на ход специальной военной операции, а лишь сделают украинцам больнее.

Обозреватели агентства Bloomberg в тот же день со ссылкой на западных дипломатов отметили, что ВСУ уже к концу весны 2024 года почувствуют на поле боя отсутствие военной поддержки США, даже если военную помощь им предоставит Евросоюз.