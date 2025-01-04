Вашингтон, 4 января, 2025, 19:25 — ИА Регнум. США не находятся на грани прямого столкновения с Россией, заявил в интервью газете The New York Times действующий американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Global Look Press/Thomas Trutschel/Photothek Media Lab

«Я не думаю, что мы близки к прямому столкновению, однако следует быть очень внимательными», — сказал он.

Глава ведомства признал, что были моменты, когда Вашингтон опасался, что Россия может применить ядерное оружие. По утверждениям Блинкена, действующая администрация США действовала так, чтобы избежать подобного развития событий.

Госсекретарь также отметил, что американские граждане не поддерживают идею участия в военных конфликтах.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что угрозу прямого вооружённого столкновения ядерных держав сейчас нельзя недооценивать. Он напомнил, что в период Карибского кризиса человечество находилось на грани начала ядерной войны.

Рябков заявил, что возможность вооружённого столкновения между Россией и США зависит от дальнейших действий Вашингтона. Замглавы МИД заметил, что Соединённые Штаты напрасно полагают, что бесконечные попытки испытать российскую сторону на прочность не обернутся гораздо более жёсткими контрмерами, чем предпринимаются сейчас.

16 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наёмников и своих советников. Он добавил, что Запад доводит Россию до красной черты, когда реакция российской стороны неизбежна, после чего используют эту реакцию, чтобы подтвердить свою версию российской агрессии.

22 декабря российский лидер предупредил, что Россия всегда будет отвечать на любой вызов в случае эскалации ситуации. Путин отметил, что противники РФ сейчас обостряют обстановку.