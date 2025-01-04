Москва, 4 января, 2025, 18:21 — ИА Регнум. Россия едва ли будет допущена к участию в международных турнирах в 2025 году, заявил в субботу, 4 января, бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В лучшем случае возвращение российских команд на мировую арену произойдёт годом позже, предположил Широков в интервью «Чемпионату».

«Не верю в возвращение России на международную арену в 2025 году. Уже время пришло, но в 2025-м точно нет. Самый оптимистичный прогноз — 2026 год», — сказал экс-футболист.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года европейская и международная ассоциации (УЕФА и ФИФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Клубы из России не были допущены до еврокубков, а сборные — к отборочным турнирам чемпионатов Европы и мира.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Россияне победили команды Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

В ноябре 2024 года ФИФА не включила Россию в список для жеребьёвки отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что разочарован этим решением.