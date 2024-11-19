Волгоград, 19 ноября, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Товарищеский матч с Сирией завершился победой футболистов сборной России. Игра прошла 19 ноября на стадионе в Волгограде.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу россиян. Среди подопечных Валерия Карпина отличились Максим Осипенко, забивший два мяча на 33-й и 80-й минутах. Автором гола на 53-й минуте стал Илья Самошников, Алексей Миранчук забил четвёртый мяч в ворота соперников на 66-й минуте.

Для российской национальной команды игра стала заключительной в текущем году.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября футбольный агент Тимур Гурцкая информировал, что сборная России в 2025 году может провести товарищеские матчи с несколькими национальными командами. С высокой вероятностью игры состоятся с Нигерией, Эквадором и Венесуэлой. Также рассматриваются варианты встречи с Уругваем или Колумбией.

В 2024 году российская сборная сыграла четыре матча, одержав победу над Сербией со счётом 4:0, Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0).