Москва, 29 ноября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что был разочарован решением Международной федерации футбола (ФИФА) не включать российскую сборную в список участников жеребьёвки отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Разумеется, я разочарован и не согласен с этим», — процитировал его телеканал «Матч ТВ».

При этом глава РФС отметил, что решение не стало неожиданностью. Ещё в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приостановили участие национальной команды в турнирах, напомнил Дюков. Пока данное решение находится в силе, у российской сборной нет шансов участвовать в жеребьёвках и отборочных турнирах.

Как сообщало ИА Регнум, список стран — участниц жеребьёвки отборочного этапа был опубликован 28 ноября. В него вошли 54 государства. Само мероприятие состоится 13 декабря в штаб‑квартире федерации в Цюрихе. Отборочный европейский турнир состоится с марта 2025 года по март 2026‑го.

19 ноября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов уточнил, что минимальный шанс на участие сборной в чемпионате мира остаётся. По его словам, количество команд в группах неравное, поэтому остаётся возможность доукомплектовать одну из групп. Переговоры на этот счёт продолжаются, подчеркнул генсек РФС.