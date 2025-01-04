Москва, 4 января, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Специальные социальные вклады с повышенной процентной ставкой позволят откладывать деньги россиянам с невысоким доходом. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сама по себе идея очень хороша, потому что действительно сохранит возможность для россиян накапливать средства и тем самым решать проблемы, которые формировались сегодня в российских домохозяйствах», — рассказала она в беседе с »Лентой. ру».

По её словам, такого рода нововведение даст россиянам возможность решать финансовые проблемы, не прибегая к оформлению кредитов, проценты по которым в настоящее время являются высокими.

Президент России Владимир Путин 22 июля 2024 года подписал закон, который предусматривает создание особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами. Речь идёт о социальном банковском счёте и социальном банковском вкладе. На них можно будет внести не более 50 тыс. рублей.

Договор социального банковского вклада будут заключать на срок, равный году. Также есть возможность его продлить. На остаток средств на счёте банк будет ежедневно начислять проценты.

Закон разработали для поддержки россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию. Открытый банковский вклад позволит им получать гарантированные доходы, говорится в пояснительной записке к документу.

Как передавало ИА Регнум, 4 января «Российская газета» со ссылкой на источники сообщила, что российские банки до 1 июля 2025 года запустят социальные вклады. Речь идёт о 13 системно значимых банках. В материале уточняется, что открыть такой вклад можно будет через портал «Госуслуги». При этом в числе условий указано, что социальный вклад у человека может быть только один. За этим банки будут следить с помощью специального реестра.