Москва, 22 июля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами. Соответствующий документ 22 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Речь идёт о социальном банковском счёте и социальном банковском вкладе. На них можно будет внести не более 50 тыс. рублей. Размещение денежных средств в иностранной валюте при этом не допускается.

В документе указано, что по социальному вкладу банк будет устанавливать свою максимальную процентную ставку по вкладам физлиц сроком до года. Проценты будут выплачивать ежемесячно.

На остаток средств на счёте банк будет ежедневно начислять проценты. Если сумма не превышает 50 тыс. рублей, то по ставке не менее одной второй действующей на дату начисления процентов ключевой ставки Банка России. Если сумма будет выше, то будет учитываться ставка, установленная в договоре социального банковского счёта.

Договор социального банковского вклада будут заключать на срок, равный году. Также есть возможность его продлить. Открыть социальный банковский вклад (счёт) можно будет только в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, который состоит на учете в АСВ и имеет право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Гражданин сможет иметь не более одного действующего социального вклада (счёта). Договор будет заключается в электронной форме с использованием портала госуслуг.

Закон разработали для поддержки россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию. Открытый банковский вклад позволит им получать гарантированные доходы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Минфин определил требования к так называемым длинным вкладам, держателям которых с 2025 года положены льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Длинным вкладом будут считать депозит со сроком действия не менее 15 месяцев, выплата процентов по которому должна производиться в конце срока действия.

Если вкладчик не должен был платить налог в 2024 году, так как не имел других вкладов или заработал по ним менее пороговой суммы, то льготный вычет для него полностью или частично перенесут на следующий год для доходов по долгосрочному вкладу.